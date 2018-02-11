"أبو السعد": نحتاج لزيادة الطروحات لاستقطاب سيولة جديدة

قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة لإدارة الأصول، إن صانع السوق ليس من أهم متطلبات المرحلة في مصر، لكن الفترة الحالية تتطلب العمل على زيادة الطروحات لاستقطاب سيولة جديدة.



وأعلن "أبو السعد"، في حوار لبرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" مع عمرو عبدالحميد، أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل عدد من الأدوات المالية الجديدة بالسوق، والتي تدعم القرارات الاستثمارية، مؤكدًا أن "البورصة المصرية استجابت وتفاعلت مع الإصلاح الاقتصادي".