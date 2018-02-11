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محافظ الإسكندرية يأمر بمخطط تفصيلي لمنطقة رابعة الناصرية عقب قرار إزالة التعديات

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:39 م
محافظ الإسكندرية يأمر بمخطط تفصيلي لمنطقة رابعة الناصرية عقب قرار إزالة التعديات
جانب من الاجتماع
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دينا حسن- محمد رجب
 
كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، رئيس إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بالبدء الفوري في عمل المخطط التفصيلي لمنطقة رابعة الناصرية، مؤكدًا علي أهمية وجود تخطيط عمراني واضح للمنطقة، والذي سيؤدي بدوره إلي وقف ظاهرة العشوائيات نهائيا والحد من ظاهرة البناء المخالف، مشيرًا إلى أن التخطيط العلمي المدروس يحقق التنمية الشاملة والحقيقية على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم بمكتبه لجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن تخطيط وإزالة التعديات على منطقة رابعة الناصرية التابعة لحي شرق، وعلى رأسهم اللواء عمرو الشبكشي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالاسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس حمدي عكاشة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بالاسكندرية، واللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق.

وشدد على ضرورة عمل حصر دقيق بالتعديات التي توجد على أراضي الإصلاح الزراعي والتي تقدر ب ١٦٩ فدان ليتم إزالتها، مكلفا رئيس شركة الكهرباء بالاسكندرية بعمل حصر كامل بجميع التوصيلات والعدادات الكودية التي تم تركيبها في المنطقة وتحديد المستفيدين منها.
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