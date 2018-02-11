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ضبط موظفين بالسلع التموينية بالحامول والسبب!

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:39 م
ضبط موظفين بالسلع التموينية بالحامول والسبب!
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سمر بسيونى
 
تمكنت حملة تموينية من إدارة تموين الحامول، برئاسة عابد العزوني، من ضبط أمين مخزن السلع التموينية، وصاحب شركة تعبءة مواد غذائية وسائق سيارة "جامبو"، لتهريبهم السكر التموينى المدعم الى محافظة المنوفية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا.

ووردت معلومات لإدارة تموين الحامول، تفيد بعزم المتهمين ببيع السكر التموينى وتهريبه الى محافظة المنوفية بالمخالفة للقانون، على الفور قرر مدير الادارة تشكيل حملة ضمت مفتشى التموين"محمد ريحان، رانيا جمال،
بالاشتراك محمد المعداوي، جمال عطوه، الموظفان بالادارة لمداهمة المكان.

وتمكنت الحملة من ضبط كلا من "رضا.م.ا.م" أمين مخزن السلع التموينية بالحامول، محمد.م. ا" صاحب شركة تعبئة مواد غذائية، "بلال.م.ا" سائق سيارة جامبو رقم (م ج ب 6591) نقل المنوفية.

وضبط صاحب شركة التعبئة اثناء تسليمه السائق 180شيكارة سكر اي ما يعادل 9 طن سكر تمويني ليقوم بتهريبها الي محافظة المنوفية على أن يقوم الأول بتسوية المستندات الورقية حتي لا يتم اكتشاف التلاعب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 90 جنح امن دولة طوارئ، وجارى العرض على النيابة.
ضبط موظفين بالسلع التموينية بالحامول والسبب!
ضبط موظفين بالسلع التموينية بالحامول والسبب!
ضبط موظفين بالسلع التموينية بالحامول والسبب!
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