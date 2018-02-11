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عمرو عبدالحميد عن ذكرى تنحي مبارك: "الفيس بوك فكرني"

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:39 م
عمرو عبدالحميد عن ذكرى تنحي مبارك: الفيس بوك فكرني
الإعلامي عمرو عبد الحميد
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ندى محمد
 
روى الإعلامي عمرو عبد الحميد، ذكرياته يوم إعلان الرئيس الأسبق حسني مبارك، تنحيه عن منصبه، قائلًا: "فيس بوك فكرني بلحظة مهنية فارقة".

وأضاف "عبدالحميد"، خلال برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، الأحد: "كنت أعمل في قناة بي بي سي وقتها، وقرأت وقتها خبر تولي المشير حسين طنطاوي، رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب تنحي مبارك، وتجميد عمل البرلمان والدستور وإقالة الحكومة".
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