عمرو عبدالحميد عن ذكرى تنحي مبارك: "الفيس بوك فكرني"
الأحد 11/فبراير/2018 - 09:39 م
ندى محمد
روى الإعلامي عمرو عبد الحميد، ذكرياته يوم إعلان الرئيس الأسبق حسني مبارك، تنحيه عن منصبه، قائلًا: "فيس بوك فكرني بلحظة مهنية فارقة".
وأضاف "عبدالحميد"، خلال برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، الأحد: "كنت أعمل في قناة بي بي سي وقتها، وقرأت وقتها خبر تولي المشير حسين طنطاوي، رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب تنحي مبارك، وتجميد عمل البرلمان والدستور وإقالة الحكومة".
وأضاف "عبدالحميد"، خلال برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، الأحد: "كنت أعمل في قناة بي بي سي وقتها، وقرأت وقتها خبر تولي المشير حسين طنطاوي، رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب تنحي مبارك، وتجميد عمل البرلمان والدستور وإقالة الحكومة".
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