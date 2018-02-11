عمرو عبدالحميد عن ذكرى تنحي مبارك: "الفيس بوك فكرني"

روى الإعلامي عمرو عبد الحميد، ذكرياته يوم إعلان الرئيس الأسبق حسني مبارك، تنحيه عن منصبه، قائلًا: "فيس بوك فكرني بلحظة مهنية فارقة".



وأضاف "عبدالحميد"، خلال برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، الأحد: "كنت أعمل في قناة بي بي سي وقتها، وقرأت وقتها خبر تولي المشير حسين طنطاوي، رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب تنحي مبارك، وتجميد عمل البرلمان والدستور وإقالة الحكومة".