أحمد موسى: اعتراض سفينة "إيني" الإيطالية في المتوسط ليس له علاقة بمصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اعتراض سفينة الأبحاث البترولية التابعة لشركة إيني الإيطالية من قبل القوات التركية، ليس له علاقة بمصر، موضحا أن اعتراض السفينة كان في المياه التابعة لقبرص، وهي تبعد 100 كم عن حقل ظهر، منوها بأن قبرص قدمت شكوى للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو فضلًا عن إبلاغ الولايات المتحدة.



وشدد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد على أن تركيا لا تستطيع الاقتراب من المياه الإقليمية لمصر، لافتا إلى أن تركيا حاولت التحرش بمصر لكن قواتنا تصدت لها، معلقا: " جره علطول".



وأكد أن تركيا لن تستطيع الاقتراب من حقول الغاز والبترول التابعة لمصر، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قوة رادعة، إضافة إلى أن الحدود المصرية موثقة بالأمم المتحدة.

