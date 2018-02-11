عمرو أديب: "المنطقة العربية ملتهبة.. ويمكن تشتعل حرب في أي لحظة"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد: "الناس اللي بتسأل عن إحنا ليه جبنا ميسترال ورافال، ياريت تكون فهمت"، مشيرًا إلى أن مصر لن تحارب، ولكن تلك الأسلحة بهدف تأمين أي أهداف مصرية.



وأضاف أن المنطقة العربية تعد منطقة ملتهبة، ويمكن أن تشتعل بها حرب في أي لحظة، منوهًا بأن إسرائيل تعيش حالة غضب شديد بعد إسقاط طائرتها بسوريا.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن اعتراض تركيا لسفينة تابعة لشركة إيني كانت تنقب عن الغاز في البحر المتوسط، يعد تطور خطير.