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غدًا.. تعليق الدراسة في جدة

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:37 م
غدًا.. تعليق الدراسة في جدة
تعليق الدراسة
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الفجر السعودي
 
وجه مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي بتعليق الدراسة ليوم غد الإثنين في جميع مدارس جدة و رابغ  وخليص.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أنه بناء على محضر اجتماع لجنة الطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بجدة وبناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية عن الحالة الجوية ليوم غد ( الإثنين ) الموافق 26/ 5 / 1439 هـ ولتطابق الحالة مع آلية دليل حالات تعليق الدراسة المعتمد من وزارة التعليم وحفاظاً على سلامة الجميع.

وأضاف انه أمام تلك الحالة فقد وجه مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي بتعليق الدراسة ليوم غد الإثنين في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص.

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