حمدي النقاز: قدمت 40% من مستواي مع الزمالك حتى الأن

قال التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن الجديد لنادي الزمالك، إنه لم يظهر بمستواه الكامل والمعروف حتى الأن مع نادي الزمالك في الوقت الراهن.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "شاركت في مباراة واحدة مع نادي الزمالك بالدوري المصري حتى الان، وكانت امام نادي طنطا، والحمد لله أننا نجحنا في الفوز في أول مشاركة لي".





واستطرد النقاز قائلا: "لم أقدم 40% أو 50% من مستواي حتى الان مع النادي الزمالك، وما ظهرت به في مباراة طنطا لا يعتبر مستواي بالكامل حتى الأن".