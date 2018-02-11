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عبدالمنعم أبوالفتوح: "والله لو عمر بن الخطاب مكان السيسي لفسد"

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:38 م
عبدالمنعم أبوالفتوح: والله لو عمر بن الخطاب مكان السيسي لفسد
السيسي وعبدالمنعم أبوالفتوح
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كساب أحمد
 
قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إن حديث وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو بعدم موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، أمر لا بد أن يرد عليه من خلال الحوار والمفاوضات.

وتابع "أبوالفتوح"، خلال حواره مع فضائية "الجزيرة"، مساء الأحد، أن هناك الكثير من السلطات في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا: "والله لو عمر بن الخطاب كان مكان السيسي لفسد، لأن وجود السلطة التسريعية والتنفيذية في يد شخص واحد خطر".
المزيد عن: السيسي الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح التوك شو اخبار مصر
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