ياسر عبدالعزيز: الإعلام الغير مهني عبء على الدولة (فيديو)

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن أزمة مصر الحقيقية تتمثل في قلة الكفاءة المهنية لبعض الإعلاميين، موضحًا أن مجال الإعلام هو إدارة سياسية كما أن الدولة هى التي تنشئ الهيئات المشرفة على صناعة الإعلام.



وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام جرايد"، على قناة "العاصمة"، أن الدولة لها أكبر حصص في وسائل الإعلام، حيث إن معظم مجال الإعلام المصري مملوك للدولة أو لجهات قريبة من الدولة.



وتابع: "الإعلام الغير مهني عبء على الدولة".



