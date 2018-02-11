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رسالة من أمير قطر إلى الرئيس الإيراني

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:47 ص
رسالة من أمير قطر إلى الرئيس الإيراني
أمير قطر والرئيس الإيراني
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وكالات
 

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

 

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".

 

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

 

وتحيي إيران، اليوم الأحد، 11 فبراير، الذكرى 39 للثورة الإسلامية، من خلال تنظيم مسيرات في الشوارع والميادين العامة بمختلف المدن.

 

وتنطلق الاحتفالات في طهران عبر 10 مسارات كبرى تصب جميعها في "ميدان آزادي" الواقع غرب العاصمة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، كما سيشارك بالمسيرة كبار المسؤولين الإيرانيين بجانب القادة العسكريين.

 

وتأتي الاحتفالات بالذكرى 39 للثورة الإسلامية بعد أيام من احتجاجات شهدتها مختلف المدن الإيرانية، رفع خلالها المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطة، في ظل ما وصفوه بتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وانتشار الفساد.

 

المزيد عن: رسالة ايران انتصار الثورة الإسلامية الرئيس الإيراني الذكرى 39 أمير قطر
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