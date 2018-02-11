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محمد صلاح في مهمة مزدوجة أمام ساوثهامبتون

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:41 ص
محمد صلاح في مهمة مزدوجة أمام ساوثهامبتون
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

يحل فريق ليفربول المحترف به محمد صلاح ضيفًا في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم على ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بينما ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

ويأمل فريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب في تحقيق الفوز لاستعادة المركز الثالث الذي يحتله توتنهام بشكل مؤقت.

أما محمد صلاح فيدخل مباراة اليوم في مهمة خاصة حيث يسعى لقيادة فيرقه للفوز ومعادلة رقم هاري كين نجم توتنهام الذي يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا.

ويقبع محمد صلاح في المركز الثاني خلف هاري كين برصيد 21 هدفًا متساويًا مع أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.



المزيد عن: محمد صلاح ليفربول ساوثهامبتون الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم
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