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أسعار الجملة في سوق العبور اليوم 11-2-2018

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:39 ص
أسعار الجملة في سوق العبور اليوم 11-2-2018
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد، حيث سجل كيلو الطماطم بسوق التجزئة سعر ما بين 2.5 و3 جنيهات بدل من 5 جنيهات والبطاطس ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيها والفلفل 6 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات ارتفعت إلى 6 جنيهات والجزر 7 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات.

وسجل كيلو البرتقال و اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 و 12 جنيها، والمانجو  15 و 20 جنيها والفراولة 10 جنيهات والرمان 5 جنيهات والبلح من 6 إلى 7 جنيهات
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