اليماني: يوفنتوس فاوضني وفقدت الذاكرة في أهم 3 شهور بحياتي

كشف محمد اليماني، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق 2001 بوادي دجلة، كواليس مفاوضاته مع فريق يوفنتوس للانضمام إليه في عام 2001.





وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "بعد تألقي مع منتخب الشباب في كأس العالم عام 2001، وأثناء تواجدنا في الأرجنتين، تفاوض معي أحد المقربين من رئيس يوفنتوس وأبلغني برغبة النادي في ضمي".





وأردف: "الأمور وقتها كانت تسير بشكل جيد والمفاوضات انتقلت لوكيلي وأيضا شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب الشباب، أعلن الأمر لوسائل الإعلام.. عقب عودتي إلى مصر تعرضت للحادثة الشهيرة وتوقفت المفاوضات بعد ذلك".





وأوضح اليماني: "تعرضت في الحادثة لنزيف في المخ، أثر علي وقتها، لدرجة أنني لا أتذكر الثلاثة أشهر التي أعقبت الحادثة.. الحادثة كشفت لي حقيقة الكثير من الشخصيات في المجال الرياضي وأصحابي أيضا".



