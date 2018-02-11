غدًا.. الجنادرية تستقبل العائلات لمدة 16 يومًا

أنهت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية كافة ترتيباتها لاستقبال العائلات غدًا الاثنين، ولمدة ستة عشر يومًا متواصلة اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، عدا يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً، وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً.





ويبرز مهرجان الجنادرية، الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ومنتوجات الأسر المنتجة والأهازيج والفلكور الشعبي من تراث الآباء والأجداد، الذي تعرضه أجنحة المناطق إلى جانب ماتعرضه الوزارات والجهات الحكومية من خدمات للزوار.





وكان المهرجان خلال الأيام الماضية المخصصة للرجال، قد شهد حضوراً لافتا من المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس والزوار اطلعوا خلالها على التراث والثقافة ومتابعة البرامج والفعاليات المتنوعة، التي عرضتها أروقة المعارض والأجنحة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.