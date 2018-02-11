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جيش الاحتلال ينشر صورة لقائد مروحية دمرت طائرة إيرانية مسيرة

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:29 ص
جيش الاحتلال ينشر صورة لقائد مروحية دمرت طائرة إيرانية مسيرة
مروحية إسرائيلية - أرشيفية
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الفجر السعودي
 

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" صورة لقائد المروحية التي أسقطت طائرة بلا طيار في المجال الجوي الإسرائيلي أمس.

 

ولم يذكر ادرعي اسم الطيار واكتفى بالإشارة له برمز "المقدم ل، قائد سرب مروحيات الأباتشي".

 

ووفقا للرواية الإسرائيلية فإن مروحية من طراز أباتشي، تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة إيرانية الصنع أقلعت من المنطقة الوسطى في سوريا من قاعدة "T4" الجوية، وتمكن سلاح الجو من تدميرها عندما اخترقت الأجواء الإسرائيلية، ومن ثم قام بتوجيه ضربات جوية على القاعدة التي أطلقت منها الطائرة، إلا أن منظومات الدفاع الجوي السورية تمكنت من إصابة إحدى الطائرات من طراز "F-16" ما أدى إلى تحطمها في الداخل الإسرائيلي.


جيش الاحتلال ينشر صورة لقائد مروحية دمرت طائرة إيرانية مسيرة
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