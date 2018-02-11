نصر سالم: مكافحة الإرهاب في مصر نموذج يحتذى به في كافة دول العالم (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق، إن جميع عناصر القوات المسلحة تشارك في العملية الشاملة سيناء 2018، مشددًا على أن إحكام القبضة، ونشر القوات في جميع الاتجاهات برًا وبحريًا يهدف لتقليل الخسائر من المدنيين.



وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "on live"، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية التى تحدث بهذه الإحترافية على درجة عالية من الدقة نتيجة توافر معلومات دقيقة، موضحًا أن القوات المسلحة تواجه مشكلة في التوصل للإرهابيين لإختباءهم وسط المدنيين، وعدم وجودهم كأهداف واحدة، معقبًا: "بنبحث في الأرض شبر شبر وهنطلعهم واحد واحد لتأمين السكان من بطش الإرهابيين".



وتابع، أن العملية سيناء 2018 هى عاملة شاملة لرفع القيمة الحيوية لمصر، بالقضاء على الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات، مشددًا على أن هذه العملية مستمرة ولن تنتهي إلا بإجتثاث الإرهاب تمامًا، مشددًا على أن الإرهاب ظاهرة دولية عالمية، ولاتوجد دولة في العالم بعيدة عنه، معتبرًا أن مكافحة الإرهاب في مصر نموذج يحتذى به في كافة دول العالم، وعلينا تصديره للعالم "لو عايزين يقضوا على الإرهاب يعملوا زينا".