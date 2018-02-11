وزير التعليم يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء فى المدارس والجامعات غدًا





أصدر الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، توجيهات بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات، يوم غد الإثنين.





وقال مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تأسياً بسنة نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وتنفيذاً لتوجيه المقام السامي الكريم وجه وزير التعليم بإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ الإثنين ١٤٣٩/٥/٢٦ في جميع المدارس والجامعات.. نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد".



