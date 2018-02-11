مقتل 3 مسلحين من "جيش محمد" في كشمير بالهند

قتل الجيش الهندي 3 مسلحين من "جماعة جيش محمد" هاجموا معسكره في ولاية جامو وكشمير في شمال الهند، حسبما نقلت قناة " أن دي تي في" التلفزيونية عن بيان للجيش صدر اليوم الأحد.

وهاجم مسلحون مساء السبت مخيما للجيش بالأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل في منطقة سوندجافان، حيث تقيم عائلات الجنود المنتشرين في هذه المنطقة. , بعد الهجوم لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وذكرت القناة التلفزيونية أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 9 آخرون بينهم نساء وأطفال. وقالت إن الجرحى في حالة حرجة.

وفى وقت سابق، تحدثت الأنباء عن وفاة شخص واحد وإصابة 7 آخرين.

وأضافت القناة، إن عمليات البحث عن بقية الإرهابيين مستمرة. واعتبرت أن هجوم "جماعة جيش محمد" هذا، هو أول هجوم واسع من قبل هذه المجموعة في الهند منذ بداية عام 2018.

وتعتبر "جماعة جيش محمد" واحدة من عشرة جماعات إسلامية مسلحة ناشطة في ولاية جامو وكشمير، تقاتل من أجل استقلال هذه المنطقة عن الهند أو توحيدها مع باكستان المجاورة.

وتفترض الهند أن هذا الجماعات المسلحة تتمركز داخل الجزء الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير، وتقوم بشن غزوات وهجمات داخل المنطقة التي تسيطر عليها الدولة الهندية.