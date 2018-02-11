مدرب الزمالك: لم نشاهد مرتضى منصور إلا مرتين ولا نريد مخطط أحمال

قال حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مرتضى منصور رئيس النادي لا يتدخل في عمل الجهاز الفني.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "منذ أن تولينا مهمة القيادة الفنية للفريق لم نرى المستشار مرتضى منصور إلا مرتين الأولى يوم توقيع العقود، والثانية وقت الاتفاق على القائمة الإفريقية للفريق".





وتابع حمد: "كاسونجو من العناصر المهمة والمميزة في الفريق، ولن نفرط فيه، كيف يرحل كاسونجو عن الفريق وهو داخل قائمة الـ 18 لاعبا في كل مباراة".





وأشار إلى إن الفوز على سموحة في مباراة الأمس يعد خطوة مهمة وحافزًا قويًا للاعبين في الفترة المقبلة.





وتابع حمد: "حضرنا اللاعبين للاعتماد عليهم بأي طريقة لعب، وتدربنا على طريقة اللعب أمام سموحة منذ فترة.. لاعبو الزمالك يبذلون مجهودًا كبيرًا في التدريبات، والفريق بدأ ينسجم بشكل ملحوظ، ونسعى لتجهيز الفريق كاملًا لم نصل حتى الأن إلى المرحلة التي ترضينا أو ترضي جماهير نادي الزمالك، ولكننا نتحسن بشكل كبير".





وكشف حمد عن أن الجهاز الفني وصل إلى مرحلة جيدة، وبدأ يشعر بالسعادة وقت التدريب بسبب وجود حماس ومنافسة بين كافة اللاعبين، مشددَا على أن المدير الفني لا يخطط للتعاقد مع مدرب أحمال.



