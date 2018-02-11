محافظ الطائف يوجه بالقبض على طبيبة بسبب خطأ طبي





وجه محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، الشرطة والنيابة العامة، بالقبض على طبيبة من جنسية عربية بإحدى المستشفيات الخاصة للولادة؛ لقيامها بالتسلل إلى غرفة مريضة بمستشفى النساء والولادة الحكومي بالطائف، بعد تورطها في خطأ طبي سابق معها.





كان أحد الأزواج، تقدم بشكوى للشؤون الصحية بالطائف ضد إحدى المستشفيات الخاصة، بعد تعرض زوجته لضرر صحي نتيجة خطأ طبي ارتكبته الطبيبة، فيما تفاعلت صحة الطائف مع الواقعة، وأوقفت الكادر الطبي لحين التحقيق.





وأوضح الزوج وقتها، أن زوجته دخلت المستشفى للولادة، لكن الطبيبة العربية أكدت أنها بحاجه لعملية قيصرية، إلا أنه بعد خروجها شعرت بمضاعفات وضرر وتبين وجود خراج في مكان العملية، فتم إدخالها إلى مستشفى النساء والولادة الحكومي، الذي نجح في احتواء الحالة والقيام بعملية تنظيف تصحيحية.





وتطورات القضية لاحقاً، حيث قامت الطبيبة التي ارتكبت الخطأ بالتسلل ليلاً إلى المستشفى الحكومي بالطائف متخفية لزيارة المريضة، للاطلاع على تقاريرها الطبية، حسبما نقلت صحف محلية اليوم الأحد.





وأكد المتحدث الإعلامي لصحة الطائف عيضة بن ربيع الهذلي في حينه، أنه تم إحالة جميع العاملين بالمستشفى في تلك الليلة إلى التحقيق.





وأشار إلى أن الطبيبة أوهمت العاملين أنها تعمل بالمستشفى، حيث كانت ترتدي الزي الرسمي، وقلبت بطاقتها الرسمية حتى لا يُكشف أمرها، لافتاً إلى أنه تم إعداد محضر رسمي لها لتحايلها ولاطلاعها على أوراق رسمية تخص ملف المريضة.



