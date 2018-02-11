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هشام الحلبي: توقيت انتهاء العملية سيناء 2018 مرتبط بتحقيق الهدف النهائي

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:25 ص
هشام الحلبي: توقيت انتهاء العملية سيناء 2018 مرتبط بتحقيق الهدف النهائي
اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي
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رقية جمال
 
قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن البيان الرابع للقوات المسلحة أكثر تفصيلًا، ويؤكد أن مؤشرات النجاح تتأكد يوم بعد يوم، مشددًا على أن أعمال القتال يراعى فيها البعد القانوني لأبعد حد وبصورة عالية جدًا، وهذه سمة رئيسية للجيش والشرطة، معقبًا: "من باب أولى اللى يتم ضبطهم أن يتم قتلهم".

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "on live"، اليوم الأحد، أن البيان الرابع للقوات المسلحة تم صياغته باحترافيه عاليه، وهو رسالة إعلامية احترافية ومهنية تغلق الباب أمام الإعلام المضاد، موضحًا أن توقيت انتهاء العملية سيناء 2018 مرتبط بتحقيق الهدف النهائي، وهو أمر سري مرتبط بالقضاء على الإرهاب في مصر بالكامل.

ونوه، إلى أن العملية سيناء 2018 شاملة تشمل كامل أرض الدولة المصرية يتضمنها تأمين عالي للحدود المصرية والمنشأت الداخلية في الدولة.
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