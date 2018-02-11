إيران تحيي الذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية

تحيي إيران اليوم الأحد، الذكرى 39 للثورة الإسلامية، من خلال تنظيم مسيرات في الشوارع والميادين العامة بمختلف المدن.

وتنطلق الاحتفالات في طهران عبر 10 مسارات كبرى تصب جميعها في "ميدان آزادي" (الحرية) الواقع غرب العاصمة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، كما سيشارك بالمسيرة كبار المسؤولين الإيرانيين بجانب القادة العسكريين.

تأتي الاحتفالات بالذكرى 39 للثورة الإسلامية بعد أيام من احتجاجات شهدتها مختلف المدن الإيرانية، رفع خلالها المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطة، في ظل ما وصفوه بتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وانتشار الفساد.

واعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات على الحكومة نهاية الشهر الماضي، بحسب ما أعلنه نائب إصلاحي في البرلمان الإيراني.