ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وثيقة مسربة تفضح عجز نظام الملالي عن السيطرة على ثورة الشعب

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:18 ص
وثيقة مسربة تفضح عجز نظام الملالي عن السيطرة على ثورة الشعب
أرشيفية
طباعة
وكالات
 

تنطلق تظاهرات جديدة في إيران، اليوم الأحد؛ للاحتجاج على فساد نظام الملالي، والمطالبة باسقاطه، استمرارًا للاحتجاجات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية.

ويستمر النظام الإيراني في رفع راية العناد مع الشعب، رافضًا تلبيه مطالب ثورة الشعب، الذي خرج عن صمته بعد سنوات من الظلم والفساد.

وكشفت وثيقة مسربة، تداولها ناشطون من المعارضة الإيرانية، عن انتشار الرعب بين صفوف النظام، الذي يخشى تجدد التظاهرات الغاضبة اليوم.

وأشارت الوثيقة التحذيرية، إلى أن قيادة قوات أمن النظام الإيراني في مدينة "قم"، تطالب المحافظ بمغادرة المدينة؛ نظرًا لارتفاع حجم الاحتجاجات المتوقع اندلاعها اليوم.

وأضافت قوات الأمن في خطابها للمحافظـ أنهم يفتقرون إلى القوات والتعزيزات اللازمة لحماية المحافظ، مطالبين إياه بمغادرة المدينة خوفاً على سلامته.

المزيد عن: نظام قوات الأمن قوات الملالي الأمن إيران أخبار إيران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
13:00
-
جيرونا
برشلونة
-
x
17:15
-
خيتافي
سيلتا فيجو
-
x
19:30
-
إسبانيول
فالنسيا
-
x
21:45
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
13:30
-
كالياري
انتر ميلان
-
x
16:00
-
بولونيا
كييفو فيرونا
-
x
16:00
-
جنوى
تورينو
-
x
16:00
-
أودينيزي
سامبدوريا
-
x
16:00
-
هيلاس فيرونا
روما
-
x
21:45
-
بينفينتو
الدوري الألماني
شتوتجارت
-
x
16:30
-
بوروسيا مونشنجلادباخ
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
فولفسبورج
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
-
x
16:00
-
تروا
نانت
-
x
18:00
-
ليل
ليون
-
x
22:00
-
رين
الدوري البرتغالي الممتاز
تشافيس
-
x
18:00
-
بورتو
سبورتينج لشبونة
-
x
20:00
-
فييرينسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
14:00
-
بورنموث
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:15
-
مانشستر يونايتد
ساوثهامتون
-
x
18:30
-
ليفربول
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
-
x
16:30
-
الجيش الملكي
أولمبيك آسفي
-
x
17:00
-
المغرب التطواني
الكوكب المراكشي
-
x
18:30
-
الراسينغ البيضاوي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الجرجيسي
-
x
15:00
-
الملعب التونسي
الملعب القابسي
-
x
15:00
-
النادي الإفريقي
الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
-
x
20:00
-
مبور بوتيت كوت - السنغال
دوري أبطال أفريقيا
ليبيريا شيب - ليبيريا
-
x
18:00
-
الهلال - السودان
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
19:00
-
ريال بانجي - جمهورية أفريقيا الوسطى
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/11/2018 10:50:13 AM