وثيقة مسربة تفضح عجز نظام الملالي عن السيطرة على ثورة الشعب





تنطلق تظاهرات جديدة في إيران، اليوم الأحد ؛ للاحتجاج على فساد نظام الملالي، والمطالبة باسقاطه، استمرارًا للاحتجاجات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية.





ويستمر النظام الإيراني في رفع راية العناد مع الشعب، رافضًا تلبيه مطالب ثورة الشعب، الذي خرج عن صمته بعد سنوات من الظلم والفساد.





وكشفت وثيقة مسربة، تداولها ناشطون من المعارضة الإيرانية، عن انتشار الرعب بين صفوف النظام، الذي يخشى تجدد التظاهرات الغاضبة اليوم.





وأشارت الوثيقة التحذيرية، إلى أن قيادة قوات أمن النظام الإيراني في مدينة "قم"، تطالب المحافظ بمغادرة المدينة؛ نظرًا لارتفاع حجم الاحتجاجات المتوقع اندلاعها اليوم.





وأضافت قوات الأمن في خطابها للمحافظـ أنهم يفتقرون إلى القوات والتعزيزات اللازمة لحماية المحافظ، مطالبين إياه بمغادرة المدينة خوفاً على سلامته.



