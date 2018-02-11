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مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى سقوط حافلة بباكستان

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:16 ص
مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى سقوط حافلة بباكستان
سقوط حافلة - أرشيفية
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وكالات
 

أفادت وسائل إعلام رسمية فى باكستان، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء سقوط الحافلة التى كانوا على متنها فى واد ضيق فى منطقة "ماستونج" بإقليم "بلوشستان".

 

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد، أن الحافلة كانت فى طريقها من مدينة "كويتا" إلى مدينة "كراتشى" عندما وقع الحادث، مشيرة إلى أنه وفقا لبعض المسئولين المحليين فإن الحادث وقع عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.

 

وأضافت القناة الباكستانية، أنه تم نقل جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى "كويتا" المدنى ومستشفى "الشيخ خليفة بن زايد".

 

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