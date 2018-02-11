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سعر الدولار اليوم الأحد 11-2-2018 في البنوك والسوق السوداء

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:00 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 11-2-2018 في البنوك والسوق السوداء
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استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى نهاية التعاملات اليوم الأحد، وسجل فى بنوك (الأهلي والقاهرة والعربي الإفريقي وأبوظبي الإسلامي والبركة)سعر 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل سعر للبيع بقيمة 17.7 جنيه بالبنك العربي والتجاري الدولي، وسجل الدولار أعلى سعر للشراء بقيمة 17.64 جنيه بتعاملات بنك مصر.

وفى السوق الموازى استقر عند متوسط سعر 17.75 جنيه.
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