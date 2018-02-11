صحة مكة والجهات الأمنية تلاحق 94 برماوياً مصابين بالإيدز





وجهت إدارة الصحة العامة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، خطاباً للجهات ذات العلاقة بملاحقة 94 برماويا مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة المعروف "بالإيدز"، ولم يستجيبوا للمراجعة وانقطعوا عن العلاج رافضين إحضار المخالطين لهم.





ووجه مساعد مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للصحة العامة، خطابا إلى مدير شرطة العاصمة المقدسة ومدير شعبة جوازات الشميسي للجالية البرماوية بالعاصمة المقدسة للاطلاع وتعميد من يلزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 1438/11/16هـ، وذلك بسبب عدم استجابتهم للاستدعاءات المتكررة من قبل المختصين بمستشفى الملك فيصل بالششة بالاطلاع وتعميد من يلزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع.



