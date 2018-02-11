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وزارة الدفاع تنشر أغنية "قادرين يا مصريين" تزامنًا مع العملية "سيناء 2018"

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:11 ص
وزارة الدفاع تنشر أغنية قادرين يا مصريين تزامنًا مع العملية سيناء 2018
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رقية جمال
 
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، أغنية "قادرين يامصريين" للفنان هاني شاكر لدعم القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب، تزامنًا مع العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018.

وتضمنت الأغنية استعراض لتدريبات القوات المسلحة، والتضحيات التى يقدمها رجال الجيش والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والإستقرار للشعب المصري، ومايتم إنجازه من مشروعات قومية تزامنًا مع الحرب على الإرهاب.
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