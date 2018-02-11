الإمارات: اتفاقية تاريخية بين أدنوك وائتلاف الشركات الهندية

أشاد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بـ"الاتفاقية التاريخية" التي وقعتها أدنوك مع ائتلاف من شركات هندية عاملة في مجال النفط والغاز، والتي تحصل بموجبها على حصة 10 % في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في إمارة أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الاتفاقية التاريخية بين أدنوك وائتلاف الشركات الهندية تعكس نضج العلاقة الاستراتيجية التاريخية بين الإمارات والهند في مختلف المجالات والقطاعات".

وأضاف أن الاتفاقية "ستسهم في تحقيق الازدهار المستدام في البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات التجارية بينهما".

وكان وقَع الاتفاقية وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس مجموعة شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية، شري شاشي شانكر، وذلك بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاماً ويبدأ العمل بها اعتباراً من 9 مارس 2018.