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بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بكفرالشيخ تستهدف 524 ألف طفلاً

الأحد 11/فبراير/2018 - 08:58 ص
بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بكفرالشيخ تستهدف 524 ألف طفلاً
ارشيفية
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، براسة الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، عن لإنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، من سن الولادة وحتى 5 سنوات على مدار 4 أيام، بداية من اليوم وحتى 14 فبراير المقبل.

وذكر بيان صادر عن مديرية الصحة، ان الحملة تستهدف تطعيم 524 الف و892 طفلًا وطفلة ضد شلل الأطفال، وذلك بمقر الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، والمستشفيات، والمراكز الطبية، وبفرق ثابتة ومتحركة.

واضاف البيان، انه تم تخصيص فرق ثابتة ومتحركة لتجوب القرى والتجمعات والوديان البدوية، موضحا أنّ التطعيم مجاني ودون مقابل، وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان،ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم، بلغ عددها 1965 فريقا ثابتا ومتحركا.
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