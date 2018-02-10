مدحت صالح: أنا ضيف علي التمثيل

استضافت الفنانة غادة عادل، في حلقة أمس الجمعة 9 فبراير، من برنامجها "تعشب شاي" الذي تنتجه شركة ليوميديا وتذيعه قناة دي ام سي النجم الكبير مدحت صالح، في حلقة خاصة كانت بعنوان "الأغنية والذكريات".

في البداية تحدث مدحت عن الإحساس بالحنين للماضي وايام زمان وتحديدا عندما كان طفلا صغيرا وكان دائما يسأل نفسه متي اكبر وانه دائما يقول لنفسه ان يجب ان يحب ايامه وزمانه واكد ان وسائل الاتصال الحديث ساهمت بشكل كبير في ان الناس تبتعد عن بعضها وقال ان مايجعل الناس تتذكر اغاني زمان عن الان هو ان المطربين كانوا يتعبون في اختيار ما يقدمونه من اغنيات.

وقال ان اغنية " وانا ويايا بعيش زي المليونيرات " فيها جزء كبير من شخصيته وهو فرح بها جدا عندما عرضت عليه لانها عبرت عن شخصية كل من ساهم فيها وتحديدا الشاعر " رضا امين " الذي كتبها وقال انها تحمل جزءا كبيرا من شخصيته وستحمل جزء كبير من شخصية من يقدمها وانه عندما قرأ كلماتها شعر انها قريبة منه جدا وبم يتردد لحظة واحدة في تقديمها وشاركه فيها النجم شريف منير, واضاف انه كان يتمني ان يري عبد الحليم حافظ ولذلك جاءت عليه فترة داوم فيها علي الجلوس اما العمارة التي كان يعتقد ان يسكنها ولكن الصدفة قادته لان يري الفنان الكبير فريد الاطرش عندما وجد انه يخرج من العمارة التي كان يقف امامها ,مشيرا الي انه كان يعشقه وهو يحفظ كل اغانيه عن ظهر قلب ودائما يدندن بأغانيه سواء في حفلاته او بينه وبين نفسه.

واكد ان يعتبر نفسه ضيف علي التمثيل ولا يقبل في خوض تجربة الا اذا كان دوره جيد جدا من جميع الزوايا وانه قبل المشاركة في مسلسل " ابو العروسة " لانه وجد فيه كل مايتمناه.

وعبر عن استياءه الشديد من بعض ما يقدم الان علي الساحة الغنائية من اغنيات وانه يجد طريقه الي اذن المستمعين ولا يعرف اسباب ذلك وان هذا الكلام يزعجه كثيرا ويتمني ان يكون الجمهور واعيا ويقف ضد هذا الفن الردئ الذي يضر بالذوق العام .

كما تألق مدحت صالح من خلال آداءه لبعض اغنياته الخاصة بمشاركة فرقته الغنائية وبصحبة غادة عادل وسط تصفيق حار من جانب الجمهور في الاستوديوالذي تفاعل مع ماقدمه من اغنيات ومنها " المليونيرات، ومحبتك جنون وضحكتك جنون " .