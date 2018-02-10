أسعار الطوب اليوم السبت 10 فبراير 2018 في محافظة الشرقية

تشهد أسواق مواد البناء بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، استقرار في أسعار الطوب، حيث وصل سعر الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4746 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترا إلى 555 جنيها للمتر المكعب.





بينما وصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترا إلى 3730 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترا إلى 630 جنيها مقابل ألف طوبة.



