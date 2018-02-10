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أسعار الأسمنت اليوم السبت 10 فبراير 2018 بمحافظة الشرقية

السبت 10/فبراير/2018 - 09:27 م
أسعار الأسمنت اليوم السبت 10 فبراير 2018 بمحافظة الشرقية
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، استقرار في أسعار الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة "أسمنت حلوان" 738 جنيها للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 725 جنيها للطن.

فيما بلغ متوسط سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت 770 جنيها، فيما سجل سعر متوسط الطن بشركة جنوب الوادي للأسمنت 733 جنيها، وسجل متوسط سعر الطن بشركة بورتلاند طرة للأسمنت 738 جنيها.

كما سجل متوسط سعر الطن بشركة العربية للأسمنت 770 جنيهات، فيما سجل متوسط السعر في شركة أسمنت أسيوط 808 جنيها للطن، كما سجل متوسط سعر الطن في شركة أسيك المنيا 743 جنيها.
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