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مذيعة "العاصمة": ما تقوم به القوات المسلحة سيكتب بحروف من نور

السبت 10/فبراير/2018 - 09:26 م
مذيعة العاصمة: ما تقوم به القوات المسلحة سيكتب بحروف من نور
الإعلامية فاتن عبدالمعبود
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هدى عبدالرازق
 
أشادت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، بالعملية الشاملة سيناء 2018 والتي تواصل جهودها في مجابهة العناصر الإرهابية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لتنفيذ العديد من الضربات الجوية ضد البؤر الإرهابية في سيناء.

وقالت فاتن، خلال تقديم برنامجها "دفتر أحوال" المذاع على فضائية "العاصمة": "إن اليوم يوما غير عاديا، وما يحدث من رجال القوات المسلحة أقوى من أي تنظير، نحن أمام رجال مصممة على حماية هذا البلد حتى تقف على رجليها".

وتابعت: "العالم كله تفاجأ بتوقيت هذه العملية التي أكدت أن لمصر قوة وردع لحماية كل حبة رمل في سيناء، وكل الوطنيين في بلادنا مع القوة الغاشمة، وكلنا وراء قيادتنا ودائما هنردد تحيا مصر".

وأكدت أن هذه العملية بكافة فروعها لا تقل عن فترات الحروب وربما تكون الأخطر والأهم في تاريخ مصر، مشيرة إلى أن ما تقوم به القوات المسلحة سيكتب بحروف من نور وسيظل التاريخ يذكره.

ولفتت إلى أن الإنجازات التي حققتها الإدارة السياسية خلال عشرة أيام بدأت برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019 والقمة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان ثم الجولة الخليجية حتى انتهت بالعملية الشاملة سيناء 2018.
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