أسعار الدواجن اليوم السبت 10 فبراير 2018 في محافظة الشرقية

تشهد محافظة الشرقية، خلال تعاملات اليوم السبت، استقرارًا في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 19 جنيه، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 23 جنيه للكيلو، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 30 جنيه، كما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 34 جنيه.



