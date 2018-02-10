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الهند تغرم "جوجل" 21 مليون دولار

السبت 10/فبراير/2018 - 09:21 م
الهند تغرم جوجل 21 مليون دولار
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وكالات
 
 قررت هيئة مكافحة الاحتكار في الهند تغريم شركة "جوجل" بـ1.36 مليار روبية (21.17 مليون دولار) نتيجة لممارسات تحيزية في مجال البحث وإساءة استخدام مركزها المهيمن.
 
وقالت لجنة المنافسة بالهند أمس الأربعاء إن "جوجل" التابعة لشركة "ألفابت" قامت بإساءة استخدام سيطرتها على البحث وأسواق الإعلانات عبر شبكة الإنترنت.
 
وأوضح البيان أنه وُجد أن شركة "جوجل" تسبب ضرر للمنافسين والمستخدمين، مشيراً إلى أن "جوجل" كانت تستفيد من هيمنتها على سوق البحث العام عبر شبكة الإنترنت لتعزيز مكانتها.
 
وعلى الرغم من ذلك أوضح التقرير أنه لم يجد أي مخالفة فيما يتعلق بتصميم بحوث "جوجل" المتخصصة، أو اتفاقيات التوزيع عبر الإنترنت.
 
من جانبه قال المتحدث باسم الشركة الأمريكية إنه تم الاطلاع على المخاوف التي أعلنتها هيئة المنافسة لتقييم خطواتها المقبلة.
 
وفي يوليو الماضي غرم الاتحاد الأوروبي شركة "جوجل" بـ2.7 مليار دولار لاختراقها قواعد الاحتكار.
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