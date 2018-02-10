خبير عسكري: الإرهاب عابر للحدود ولديه قدرة عالية للتنقل من دولة لأخرى

وصف الخبير العسكري اللواء طيار هشام الحلبي، الإرهاب بأنه عابر للحدود ولديه قدرة عالية للتنقل من دولة لأخري بالإضافة لتهديد الأهداف الحيوية، كما أن هناك دول معادية تدعمه وتمده بالمعلمات والذخيرة.



