ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خبير عسكري: الإرهاب عابر للحدود ولديه قدرة عالية للتنقل من دولة لأخرى

السبت 10/فبراير/2018 - 09:21 م
خبير عسكري: الإرهاب عابر للحدود ولديه قدرة عالية للتنقل من دولة لأخرى
اللواء طيار هشام الحلبي
طباعة
داليا الحسين
 
وصف الخبير العسكري اللواء طيار هشام الحلبي، الإرهاب بأنه عابر للحدود ولديه قدرة عالية للتنقل من دولة لأخري بالإضافة لتهديد الأهداف الحيوية، كما أن هناك دول معادية تدعمه وتمده بالمعلمات والذخيرة.

وأضاف "الحلبي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء السبت، أن الإرهاب سيردون على العملية التى تقوم بها القوات المسلحة ضدهم، مشيرا إلى أن الدولة اختارت هذا التوقيت للقيام بعملية سيناء 2018 لأن لديها القدرة على العمل خارج الحدود لمسافات وأزمنة طويلة لتأمين المنشآت الحيوية، وهذا يرد عن أسباب اهتمام القيادة السياسة بالحصول على طائرات الرافال والميسترال وكل قطع السلاح التى تؤمن المنشآت الحيوية.
المزيد عن: سيناء 2018 المنشات الحيوية القوات المسلحة العملية سيناء 2018 التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2017/2018
الفتح
1
x
17:15
0
الشباب
الإتفاق
1
x
19:20
1
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
إنبي
-
x
تأجلت
-
مصر المقاصة
الأسيوطي سبورت
5
x
14:30
1
النصر
سموحة
0
x
17:15
1
الزمالك
دوري نجوم قطر
الخريطيات
3
x
15:40
2
المرخية
العربي
0
x
17:50
4
الأهلي
دوري المناصير الأردني للمحترفين
العقبة
3
x
15:00
3
البقعة
الدوري الإسباني
فياريال
1
x
14:00
2
ديبورتيفو ألافيس
مالاجا
0
x
17:15
1
أتلتيكو مدريد
ليجانيس
0
x
19:30
1
إيبار
ريال مدريد
4
x
21:45
0
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
سبال
0
x
16:00
4
ميلان
كروتوني
1
x
19:00
1
أتلانتا
نابولي
0
x
21:45
1
لاتسيو
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
16:30
0
هامبورج
آينتراخت فرانكفورت
4
x
16:30
2
كولن
باير ليفركوزن
0
x
16:30
2
هيرتا برلين
هانوفر
2
x
16:30
1
فرايبورج
هوفنهايم
4
x
16:30
2
ماينز
بايرن ميونيخ
2
x
19:30
1
شالكه
الدوري الفرنسي
تولوز
0
x
18:00
1
باريس سان جيرمان
ميتز
0
x
21:00
1
مونبلييه
جانجون
0
x
21:00
0
كان
بوردو
2
x
21:00
0
أميان
أنجيه
0
x
21:00
2
موناكو
ديجون
0
x
21:00
0
نيس
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
-
x
20:15
-
فيتوريا سيتوبال
بورتيمونينسي
-
x
22:30
-
بنفيكا
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
1
x
14:30
0
آرسنال
إيفرتون
2
x
17:00
0
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
1
x
17:00
0
واتفورد
ستوك سيتي
1
x
17:00
1
برايتون
سوانزي سيتي
0
x
17:00
0
بيرنلي
مانشستر سيتي
-
x
19:30
-
ليستر سيتي
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الوداد الرياضي
1
x
17:00
2
الرجاء الرياضي
حسنية أكادير
0
x
19:00
0
شباب الريف الحسيمي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
شبيبة القيروان
2
x
14:30
1
الاتحاد المنستيري
نجم المتلوي
0
x
15:00
0
النادي الصفاقسي
اولمبيك مدنين
0
x
15:00
0
مستقبل قابس
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
مولودية وهران
3
x
17:00
2
دفاع تاجنانت
شبيبة القبائل
1
x
17:00
1
نصر حسين داي
الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي - مصر
4
x
19:30
0
جرين بافلوز - زامبيا
دوري أبطال أفريقيا
بيدفيست ويتس
0
x
18:00
0
بومبلوموس
جينيراسيون فوت
2
x
19:00
0
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/10/2018 10:30:05 PM