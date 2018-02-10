خبير عسكري: الإرهاب عابر للحدود ولديه قدرة عالية للتنقل من دولة لأخرى
السبت 10/فبراير/2018 - 09:21 م
داليا الحسين
وصف الخبير العسكري اللواء طيار هشام الحلبي، الإرهاب بأنه عابر للحدود ولديه قدرة عالية للتنقل من دولة لأخري بالإضافة لتهديد الأهداف الحيوية، كما أن هناك دول معادية تدعمه وتمده بالمعلمات والذخيرة.
وأضاف "الحلبي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء السبت، أن الإرهاب سيردون على العملية التى تقوم بها القوات المسلحة ضدهم، مشيرا إلى أن الدولة اختارت هذا التوقيت للقيام بعملية سيناء 2018 لأن لديها القدرة على العمل خارج الحدود لمسافات وأزمنة طويلة لتأمين المنشآت الحيوية، وهذا يرد عن أسباب اهتمام القيادة السياسة بالحصول على طائرات الرافال والميسترال وكل قطع السلاح التى تؤمن المنشآت الحيوية.