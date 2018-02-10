أسعار اللحوم اليوم السبت 10 فبراير 2018 في محافظة الشرقية

استقرت أسعار اللحوم، اليوم السبت بمحافظة الشرقية، حيث تراوح سعر الكندوز ما بين 150 إلى 170 جنيه للكيلو، وسعر البتلو من 170 إلى 200 جنيه للكيلو، وسجل الضأن سعر ما بين 135 إلى 155 جنيه للكيلو، وسعر الجاموسي من 130 إلى 160 جنيه للكيلو، والجملي من 110 إلى 130 جنيه للكيلو، والكبدة البلدي 160 جنيه للكيلو.



