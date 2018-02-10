أسعار الفاكهة اليوم السبت 10 فبراير 2018 بمحافظة الشرقية

تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل سعر كيلو الموز 10 جنيهات، والجوافة 6.5 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، والكاكا 10 جنيهات.



