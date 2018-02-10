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أسعار الفاكهة اليوم السبت 10 فبراير 2018 بمحافظة الشرقية

السبت 10/فبراير/2018 - 09:19 م
أسعار الفاكهة اليوم السبت 10 فبراير 2018 بمحافظة الشرقية
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل سعر كيلو الموز 10 جنيهات، والجوافة 6.5 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، والكاكا 10 جنيهات.

فيما سجل سعر التفاح المصري 15 جنيه، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والتفاح اللبناني 23 جنيه، والمانجو 18 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والبلح الأسمر 7 جنيهات، والبلح الأصفر 6 جنيهات، والبرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 4 جنيهات.
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