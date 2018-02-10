"الصحة": مصر خالية من شلل الأطفال

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: إن مصر خالية تمامًا من مرض "شلل الأطفال"، وذلك خلال تعليقة على بدء وزارة الصحة بتطعيم 16.5 مليون طفل ضد هذا المرض في جميع المحافظات اعتبارًا من الغد.



وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن وزارة الصحة تستمر في دورها الوقائي ضد هذا المرض، مؤكدًا أن هناك قوافل متحركة في الشوارع من أجل المرور على المنازل لتطعيم الأطفال.



وأشار إلى أن هناك قوافل متواجدة في المستشفيات ومراكز الصحة بمختلف المحافظات والمستشفيات خلال الأربع أيام المقبلة من أجل تطعيم الأطفال.

