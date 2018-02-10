أسعار الخضروات اليوم السبت 10 فبراير 2018 في محافظة الشرقية

سجلت أسعار الخضروات بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، استقرارًا نسبيًا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6.5 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والبصل 3.5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 21 جنيها، والبامية 21 جنيها، والليمون 10 جنيهات.



