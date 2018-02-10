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"أبو حامد": "السيسي" يتابع جهود الحكومة في ملف "العمالة" يوميًا

السبت 10/فبراير/2018 - 09:16 م
أبو حامد: السيسي يتابع جهود الحكومة في ملف العمالة يوميًا
النائب-محمد-أبو-حامد
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أمنية فوزي
 
أوضح النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن الحكومة كانت تعمل على قانون تأمينات موحد يشمل كل أشكال التأمينات في مصر ومن ضمنها تأمينات العمالة اليومية، قبل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء السبت، أن قانون التأمينات الموحد سيحل كل مشاكل التأمينات، وإذا كان هناك فروق بين القانون وبين تكليفات الرئيس السيسي سيتم تنفيذ التكليفات بإضافة بعض المواد.

ولفت إلى أنهم ينتظرون قانون التأمينات الموحد من الحكومة منذ عامين، وبعد توجيهات الرئيس سيخرج في أسرع وقت، وربما بعد شهر.

وقال إن الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة في هذا الملف يوميًا، مضيفًا أن مصر كان لديها مشكلات كثيرة في ملف التأمينات، ومنه ملف تأمينات العمالة اليومية.
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