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عاصي الحلانى عن متسابقة "ذا فويس" العراقية: "اشفق عليها".. واحلام ترد: "مقهورين مني"

السبت 10/فبراير/2018 - 09:29 م
عاصي الحلانى عن متسابقة ذا فويس العراقية: اشفق عليها.. واحلام ترد: مقهورين مني
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مريم الشريف
 
شهدت حلقة اليوم من برنامج "ذا فويس" اختيار المتسابقة العراقية دموع، للمطربة حلام كى تكون ضمن فريقها، بعدما التفت لها احلام وباقى أعضاء للجنه التحكيم، الذين تنافسوا على ضمها لهم.


وعلق المطرب عاصى الحلانى، خلال قناة MBC مصر قائلا: "اشفق علي دموع كثيرا"، وردت احلام قائلة:"مقهورين منى".
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