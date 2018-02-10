احلام لـ"متسابقة ذا فويس": "صوتك مش موجود فى هذا الزمان". .والحلانى يقف إعجابًا بها

شهدت أولى حلقات اليوم من برنامج "ذا فويس " إعجاب كافة أعضاء لجنة التحكيم بصوت المتسابقة العراقية "دموع" بعدما غنت "تابين" للمطرب العراقى ياسر خضر، حيث الكل التف بالكرسى للمتسابقة وضغطوا على "الباز"، وعلقت المطربة احلام: "من 25 سنة ما سمعت صوتك، صوت عظيم مش موجود فى هذا الزمان مافيش مثل صوتك".



وعلقت المطربة اليسا على قناة MBC مصر قائلة: "صوت عريض وبتسلطنى وتوصلى احساسك للقلب، كما قال المطرب عاصى الحلانى: " وقفت احتراما لصوتك، وغنتى للمطرب ياسر خضر مطرب عظيم".

