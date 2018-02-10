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آل الشيخ يلقي محاضرة في "الجنادرية" عن مصادر التشريع وأثره في وحدة الأمة

السبت 10/فبراير/2018 - 08:42 ص
آل الشيخ يلقي محاضرة في الجنادرية عن مصادر التشريع وأثره في وحدة الأمة
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الفجر السعودي
 
يلقي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، في تمام الساعة الثامنة اليوم السبت، محاضرة بعنوان " مصادر التشريع وأثره في وحدة الأمة" بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال الرياض.

ويتولى إدارة المحاضرة نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، كما تأتي ضمن البرامج الثقافية المصاحبة لفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (32) التي تنظمها وزارة الحرس الوطني، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفق صحيفة "سبق"

ووجهت اللجنة الثقافية للمهرجان الدعوة لعدد كبير من المتخصصين وطلبة العلم والمفكرين والمثقفين، وكذلك وجهت وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة للخطباء والدعاة وطلبة العلم للحضور والاستفادة مما يطرحه الوزير صالح آل الشيخ في سياق محاضرته حول عددٍ من المسائل التي تتصل بمصادر التشريع وأثره في وحدة الأمة، كما خصصت اللجنة مكاناً للنساء.

يشار إلى أن الوزير صالح آل الشيخ قدم في العام الماضي محاضرة بعنوان "عوامل قوة أهل السنة والجماعة" تناولت عدداً من المسائل التي تتصل بعوامل وقوة أهل السنة والجماعة، والتأصيل الشرعي لها، حظيت بحضور جماهيري كبير وتناولتها وسائل الإعلام المختلفة.

الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثاني والثلاثين في الجنادرية هذا العام 1439هـ، الذي بدأت فعالياته يوم أمس الأول، بالإضافة إلى جناح خاص بهذه المناسبة المهمة.


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