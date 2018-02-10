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زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة عاجلة إلى رئيس الجارة الجنوبية

السبت 10/فبراير/2018 - 08:54 ص
زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة عاجلة إلى رئيس الجارة الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية
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أسماء العزب
 

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، صباح اليوم السبت، رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، لزيارة بيونج يانج، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

                                 

ومن المقرر أن رئيس كوريا الشمالية كيم يونج نام، سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع الجاري، مترئسًا وفدًا رفيع المستوى للألعاب الأولمبية الشتوية 2018، التي ستنطلق في بيونج تشانج في 9 فبراير الجاري.

 

وقال خبراء، إن كوريا الشمالية يبدو أنها تريد الفكاك من العزلة الدبلوماسية عن طريق إرسال زعيمها الاسمي إلى الأولمبياد، التي من المنتظر أن تجمع قادة من دول عدة في العالم.

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