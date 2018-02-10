الإمارات: الجهات المرورية تحذر من الضباب.. وتسجيل حادثين

شهدت بعض الطرق الخارجية والداخلية للمدن الإماراتية، صباح اليوم السبت، ضبابًا كثيفًا أدى إلى انخفاض مدى الرؤية وعرقلة الحركة المرورية، وتسجيل بعض الحوادث الطفيفة.

وحذرت الجهات المرورية في الإمارات السائقين، ودعتهم إلى توخي الحيطة والحذر، حفاظاً على سلامتهم وتفادياً لوقوع الحوادث، ومن جهته، نبّه المركز الوطني للأرصاد الإماراتي من تشكل الضباب وانخفاض مستوى الرؤية إلى ما دون 1000 متر في معظم المناطق الداخلية والوسطى وبعض المناطق الساحلية.

وطالبت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين بتوخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب، وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأشارت القيادة العامة لشرطة دبي عبر حسابها الرسمي على تويتر، صباح اليوم السبت، إلى وقوع حادثين وصف أحدهما بالبليغ، حيث وقع الأول بين عدة مركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد بعد جسر الراشدية بالاتجاه إلى الشارقة، أما الثاني البليغ فوقع على نفس الشارع بعد جسر منطقة العمال بالاتجاه الشارقة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات، لأخذ الحيطة والحذر بسبب احتمال تشكل الضباب مساء اليوم الأربعاء، ما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.