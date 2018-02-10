وزيرة السياحة تستقبل وفد جمعية UNITALSI الايطالية.. وتؤكد على عمق العلاقات بين البلدين

استقبلت مساء أمس الجمعة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وفد جمعية UNITALSI الخيرية الإيطالية برئاسة السيدة Preziosa Terrinoni والذى جاء إلى مصر فى رحلة تعريفية لزيارة بعض الأماكن التي يشملها مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، ووفد الاعلام الايطالي المرافق له.





وقد استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالوفد، والتأكيد على أهمية هذه الزيارة فى الترويج لرحلة العائلة المقدسة.





وأكدت الوزيرة على اهتمام الحكومة ببرنامج إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، مشيرة إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل إنجاح هذا البرنامج.





وأشارت إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بكافة الأنماط السياحية ولاسيما السياحة الدينية، مؤكدة على أن مصر هي مهبط الأنبياء و بلد التسامح الدينى ، وأنها ترحب وتفتح ذراعيها لكافة السائحين من جميع دول العالم لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة.





وأكدت الوزيرة أن عام 2018 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أنه سيتم العمل بشكل أكبر على تجهيز أماكن المسار لاستقبال السائحين من ذوى الاحتياجات الخاصة.





ومن جانبهم أعرب الوفد عن بالغ سعادته بهذه الرحلة وبالحفاوة التى شعروا بها، وبالأماكن التى قاموا بزيارتها، مشيرين إلى أنهم قاموا بزيارة مجمع كنائس مصر القديمة، وكنيسة العذراء مريم بالمعادي، بالإضافة لعدد من الأماكن السياحية كمنطقة الأهرامات والصوت والضوء والاثار الرومانية بمدينة الاسكندرية.





وقالوا أنهم استمتعوا بزيارتهم الى مصر، وأكدت رئيسة الوفد أنها ستقوم بالترويج لمسار العائلة المقدسة فور عودتهم، وأن الجمعية ستقوم بتنظيم رحلة الى مصر خلال الأشهر القادمة.





وفى سؤال لأحد الصحفيين المرافقين للوفد عن العلاقات بين مصر وإيطاليا، أكدت الوزيرة على عمق العلاقات المصرية الإيطالية التي تضرب جذورها في التاريخ، مشيرة إلى الدور الذى يقع على عاتقهم في نقل صورة حقيقية عن تجربتهم في مصر من خلال كتاباتهم.





وفى نهاية اللقاء أكد الوفد على أن هذه الزيارة تعتبر إيجابية للغاية بالنسبة لهم حيث أنهم رأوا بأعينهم ما تتمتع به مصر من أمن وآمان.

جدير بالذكر أن الوفد الايطالى زار مصر خلال الفترة من 5-9 فبراير الجارى ويضم 14 شخص يمثلون هيئات سياسية ودينية مختلفة، ويرافق الوفد وفدا إعلاميا من كبريات وكالات الأنباء والصحف الإيطالية منها وكالة ANSA والتلفزيون الإيطالي Rai News 24 والمسيچيزو وكوريير ديلا سيرا لتغطية الزيارة.







