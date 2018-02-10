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حفل ختام حملة "التحدي.. عبـور مصـر" لرفع الوعي حول النمو السكاني بالتعاون مع الأمم المتحدة

السبت 10/فبراير/2018 - 08:40 ص
حفل ختام حملة التحدي.. عبـور مصـر لرفع الوعي حول النمو السكاني بالتعاون مع الأمم المتحدة
صورة تعبيرية
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عبدالرحمن حماد
 
يشهد اليوم السبت، تدشين حفل ختام حملة "التحدي: عبور مصر” التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بهدف رفع الوعي بشأن الزيادة السكانية في مصـر، يقام حفل الختام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة للإحتقال باليوم المصري للشباب الذي يوافق يوم 9 فبراير 2018  ولتكريم الأربعة شباب الرياضيين بعد أن قطعوا مسافة 938 كم سيراً على الأقدام من أسوان إلي القاهرة، سيتضمن برنامج اليوم أنشطة وألعاب توعوية للشباب، عرض مسرحي من شبكة تثقيف الأقران Y-PEER وكلمات ختامية عن الحملة وتحدياتها.

رحلة مثمرة إستغرقت 24 يوماً و938 كم قطعها ـ سيراً على الأقدام وعدواً ـ من أسوان إلى القاهرة من قِبل الأربعة رياضيين الشباب الطموحين الذين ركضوا هذه المسافة وعقدوا النقاش مع الشباب المصري بشأن أهم التحديات والحلول المتعلقة بقضية الزيادة السكانية بما في ذلك تنظيم الأسرة، والمشاركة الشبابية، ومكافحة جميع الممارسات الضارة ضد الفتيات والسيدات كختان الإناث والزواج المبكر في جميع المحافظات والقرى المطلة على نهر النيل التي عبروها. هؤلاء الشباب والشابات من العدائين وغيرهم لا يعرفون المستحيل ويؤمنون بأن مواجهة تحدي الزيادة السكانية في مصر يمكن أن يتحقق من خلال توعية المواطنين وتمكينهم لإتخاذ القرار بشأن صحتهم الإنجابية وتنظيم الأسرة، والعمل على مكافحة جميع أشكال العنف ضد الفتيات.الأربعة رياضيين لاقوا ترحيب كبير من قِبل قاطني المحافظات التي قاموا بالمرور عليها وخاصةً محافظتي أسيوط وسوهاج، حيث قامت مراكز الشباب هناك بالترحيب بهم عالطريق ونظموا موكب للإحتفال بمرورهم على محافظة بني سويف إحتفالاً باليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً إزاء تشويه الأعضاء التناسلية وأكد الرياضيين إن تفاعل المواطنين مع الحملة وأهدافها كان إيجابي وداعم للغاية.

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