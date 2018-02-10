بدء المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية

يعقد البرلمان العربي، غدًا السبت 10 فبراير 2018م، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، بحضور أصحاب المعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، وتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة الكبرى ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.





وسوف يصدر عن المؤتمر هذا العام وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ، وتُرفع هذة الوثيقة بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.



